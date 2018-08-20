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Вперше за 100 років: у збірної Бразилії з'явився унікальний гравець

3.2тЧитати новину російською

22-річний півзахисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра став першим за 100 років гравцем в збірній Бразилії , який народився в іншій країні.

Це сталося після того, як наставник національної команди викликав хавбека на товариські матчі проти США і Сальвадора,-повідомляє FourFourTweet .

Андреас є громадянином Бельгії і Бразилії. Він народився в бельгійському місті Дюффел і може виступати за будь-яку з обох збірних. Перейра почав грати на міжнародному рівні за юнацькі команди Бельгії, але в подальшому отримав запрошення від молодіжної збірної Бразилії, в результаті чого прийняв рішення виступати саме за цю країну .

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До Перейри в збірній гравців-іноземців було троє: півзахисник Сідней Паллен, що народився в Англії і зіграв три матчі за селесао в 1916-1917 роках; португальський воротар Каземіро до Амарал, який провів в той же період 6 ігор за бразильців; італійський хавбек Франческо Поліс, включений до складу Бразилії в 1918 році на товариський матч з футбольним клубом з Уругваю.

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Об'єкти
збірна Бразилії з футболуФК Манчестер Юнайтед
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