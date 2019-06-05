Вперше за 10 років! Збірна України виграла Меморіал Лобановського

Збірна України з футболу, яка складалась з футболістів не старше 21 року, стала переможцями традиційного Меморіалу Лобановського, який пройшов в Києві.
Меморіал Лобановського
УАФ
У фіналі турніру наші співвітчизники обіграли Ізраїль. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а переможний гол на 70-й минтая забив Михайло Мудрик.
З 37-й хвилині "синьо-жовті" грали в меншості після того, як Артем Козак отримав червону картку.
Меморіал Лобановського
УАФ
Останній раз Україна вигравала це змагання в 2009 році. Тоді наша збірна U-21 обіграла Туреччину з рахунком 1:0, а переможний гол з пенальті забив Микола Морозюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 вперше пробилася до чвертьфіналу світової першості. У першому раунді плей-офф наші хлопці не залишили шансів Панамі – 4:1.
Відзначимо, що на чемпіонаті світу з футболу U-20 був встановлений фантастичний рекорд результативності.
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