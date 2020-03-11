Вперше в історії! Матч Кубка України завершився грандіозною сенсацією

ФК "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області сенсаційно обіграв у чвертьфіналі Кубка України "Інгулець" з селища Петрове Кіровоградської області.

Основний і додатковий час матчу в Минаї завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими були господарі. Цей успіх дозволив гравцям "Миная" вперше в історії вийти в півфінал КУ по футболу.

"Минай" – "Інгулець" 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 6:5

Голи: 1:0 – 30 Глагола, 1:1 – 55 Мишуренко.

Серія пенальті

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.

Після перемоги півзахисник закарпатського клубу Михайло Кополовець показав, як реагували на цей результат в роздягальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України по футболу в Прем'єр-лізі пройдуть без уболівальників.

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