Вперше в історії! "Динамо" в матчі-трилері вибило "Шахтар" із Кубка України

Київське "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України у додатковий час обіграло донецький "Шахтар" і пройшло до чвертьфіналу. Поєдинок на полі НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:1.

Вперше в історії столичні футболісти змогли обіграти в Кубку України не в фінальному матчі свого головного суперника. До цього п'ять зустрічей грандів на різних стадія турніру завершувалися перемогою "гірників".

Динамо - Шахтар ФК "Шахтар"

"Динамо" з перших хвилин організували штурм воріт Пятова й організували високий пресинг, чим достатньо сильно здивував Каштру. Деякий час "гірники" працювали виключно в захисті.

Кияни великими силами окупували половину поля суперника, і Пятов раз по раз отримував пас від своїх захисників.

Динамо - Шахтар ФК "Шахтар"

Гра рясніла великою кількістю підкатів і боротьби, але перевага була явно на боці "Динамо". Київські гравці дуже щільно тиснули, але до реальної загрози воротам Пятова справа не доходила.

Лише на 20-й хвилині "Шахтар" огризнувся першою небезпечною контратакою. Тайсон входив по центру в штрафну, в останній момент вибив у нього в підкаті м'яч Кендзера.

Динамо - Шахтар ФК "Шахтар"

Динамо - Шахтар ФК "Шахтар"

Ну, а на 23-й хвилині Сергій Сидорчук видав справжній шедевр. 28-річний півзахисник збірної України побачив, що Андрій Пятов далеко вийшов із воріт і ударом метрів із 18 запустив м'яч чітко в кут. Шкіряна сфера летіла в руки голкіперу "гірників", але в останній момент немов на радіокеруванні зрадницьки вильнула в сторону.

Забивши гол, "Динамо" зменшило пресинг, і "Шахтар" отримав можливість раз по раз організовувати швидкі і гострі випади, але всі удари донецьких гравців блокувалися захисниками і до Бущана не доходили. В одному з єдиноборств Попов випадково вдарив ліктем в обличчя Ісмаїлі, завдавши йому криваву травму.

Однак через деякий час бразилець уже був на полі, розганяючи напад "оранжево-чорних".

Останні хвилини пройшли в атаках "Динамо". Підопічні Олексія Михайличенка широкими віяловими атаками створювали напругу у штрафному донецьких футболістів.

Після перерви гра пішла на зустрічних курсах. М'яч не затримувався в центрі і то одна, то друга команда отримала гарні шанси на взяття воріт. "Шахтарю" явно не вистачало тієї швидкості і свіжості, яка була у "Динамо".

Гравці з Києва були ближчими до другого свого голу, але в заключних епізодах бездарно розпорядилися останнім пасом.

На останніх секундах трапився невеликий скандал. Віктор Копієвський із Кропивницького на 88-й хвилині вигнати Шепелєва за однин лише намір сфолити на Тайсонi.

Ну а за кілька секунд до основного часу Степаненко розкішним дальнім ударом перевів гру в овертайм.

У першій додатковій 15-хвилинці пристрасті не вщухали. Герой попереднього епізоду, Тарас Степаненко, на рівному місці отримав другу жовту картку і команди стали в рівних складах.

Серія пенальті ставала все ближчою, коли своє слово взяв 20-річний Денис Попов. Чемпіон світу U-21 після подачі кутового головою забив переможний м'яч.

"Динамо" – "Шахтар" 2:1

Голи: 1:0 – 22 Сидорчук, 1:1 – 90 Степаненко, 2:1 – 112 Попов.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Караваєв, Циганков, Бесєдін.

Шахтар – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Марлос, Тайсон, Болбат, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Мораес.

Попередження: Миколенко 71, Кендзьора 74, Сидорчук 89, Де Піна 118 - Степаненко 10, Коваленко 31, Степаненко 95

Вилучення: Шепелев 89 - Степаненко 95

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня зустріч між цими командами в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

Нагадаємо, що "Динамо" 28 липня обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!