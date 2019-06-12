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Воротар збірної Росії влаштував п'яний скандал і був заарештований

7.6тЧитати матеріал російською

Воротар збірної Росії по футболу і санкт-петербурзького "Зеніту" Андрій Луньов був затриманий поліцією в московському аеропорту "Внуково".

27-річний гравець закотив п'яний скандал біля однієї зі стійок реєстрації вранці 12 червня, коли футболіст планував вилітати до Санкт-Петербурга, повідомляє Telegram-канал "експорт".

Голкіпер був неабияк п'яний. При медичному огляді у нього в крові виявили алкоголь у кількості 0,77 проміле, що відповідає майже двом з половиною літрам випитого пива.

Андрій Луньов

Андрій Луньов

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Дебошира затримали і доставили до відділку поліції аеропорту, опору він не чинив. У його відношенні склали протокол про дрібне хуліганство і відпустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з футболу U-20 пропустила ганебний гол від воротаря суперників з чужої половини поля.

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Місце
РосіяМосква
Теги
збірна Росії з футболуФК Зеніт
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Болсуновская Алла
Болсуновская Алла
Спacибo всeм тeм, кто пoказaл мне этот caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/zor5l6w Простo прoйдя oпрос получилa пoчти пoлугoдовyю зарплату)) Пoльзуйтесь, пoка eще eсть вoзможнocть=)
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пьяный Лунев кричал:ЗАДЕДЫ,УРААА!!!!ДЕДЫВАЕВАЛИИИИ!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кокорин с мамаевым будут рады компании.
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