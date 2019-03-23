"Вони грають, а ми – ні": в Росії захопилися збірною України

Відомий російський коментатор Василь Уткін захопився грою національної збірної України в першому матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії.

На своїй сторінці в Twitter журналіст опублікував "послання" наставнику російської збірної Станіславу Черчесову.

"Станіславе Саламовичу, а Станіславе Саламовичу! А Україна в футбол грає. А ми - ні", - написав Уткін, підкріпивши слова фотографією зі статистикою нашої команди проти португальців.

Станіслав Саламович, а Станіслав Саламович! А Україна в футбол грає. А ми ні. - Василь Уткін (@radioutkin) 22 березня 2019 р

Португалія - Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України сенсаційно зіграла внічию на виїзді проти чинних чемпіонів Європи – Португалії в першому матчі відбору на Євро-2020. Після поєдинку наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко похвалив своїх гравців, при цьому назвавши проблемні моменти, над якими їм ще треба буде попрацювати.

Лідерство групи В, в якій грає України, захопила команда Люксембургу, яка вдома переграла Литву.

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