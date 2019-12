Визначився володар "Золотого м'яча"-2019

Аргентинець Ліонель Мессі став володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди – "Золотого м'яча".

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.

Церемонія 2019 року від видання France Football пройшла у понеділок, 2 грудня, у Парижі. За підсумками голосування зірка каталонської "Барселони" обійшов двох футболістів англійського "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка та Садіо Мане, а також свого одвічного суперника Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Антуан Грізманн

Мессі став першим в голосуванні, а Роналду зайняв лише третє місце. Цікаво, що португалець, заздалегідь дізнавшись про підсумки голосування, відмовився від ідеї відвідати церемонію.

Новини ЗМІ повідомили про таємне весілля Роналду

Ліонель Мессі

Для Ліонеля це вже шостий "Золотий м'яч" у кар'єрі. За цим показником аргентинець тепер одноосібний лідер, тоді як у Кріштіану залишилося п'ять таких нагород. За підсумками минулого сезону Мессі отримав "Золоту бутсу", ставши найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів. 32-річний нападник так само став чемпіоном Іспанії.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.

Відзначимо, що воротар збірної України Андрій Лунін увійшов до топ-5 кращих гравців світу у віці до 21 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!