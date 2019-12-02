Визначився володар "Золотого м'яча"-2019

Аргентинець Ліонель Мессі став володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди – "Золотого м'яча".
Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d'Or winner! THAT'S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
WHAT AN IMAGE! 👀— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9
Церемонія 2019 року від видання France Football пройшла у понеділок, 2 грудня, у Парижі. За підсумками голосування зірка каталонської "Барселони" обійшов двох футболістів англійського "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка та Садіо Мане, а також свого одвічного суперника Кріштіану Роналду з "Ювентуса".
MESSI, MESSI, MESSI...— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
Look who's here, ready to walk on the red carpet! 👀 #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2
Антуан Грізманн
Мессі став першим в голосуванні, а Роналду зайняв лише третє місце. Цікаво, що португалець, заздалегідь дізнавшись про підсумки голосування, відмовився від ідеї відвідати церемонію.
Messi has arrived ⏳ #BallondOr pic.twitter.com/G2NxDnr0n3— B/R Football (@brfootball) 2 декабря 2019 г.
Ліонель Мессі
Для Ліонеля це вже шостий "Золотий м'яч" у кар'єрі. За цим показником аргентинець тепер одноосібний лідер, тоді як у Кріштіану залишилося п'ять таких нагород. За підсумками минулого сезону Мессі отримав "Золоту бутсу", ставши найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів. 32-річний нападник так само став чемпіоном Іспанії.
Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
A SIXTH ONE!!!! #ballondor pic.twitter.com/ydvQXgJK6b— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
Відзначимо, що воротар збірної України Андрій Лунін увійшов до топ-5 кращих гравців світу у віці до 21 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів.
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