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3 грудня • оновлено в 06:49
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Визначився володар "Золотого м'яча"-2019

16.3т
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Аргентинець Ліонель Мессі став володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди – "Золотого м'яча".

Церемонія 2019 року від видання France Football пройшла у понеділок, 2 грудня, у Парижі. За підсумками голосування зірка каталонської "Барселони" обійшов двох футболістів англійського "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка та Садіо Мане, а також свого одвічного суперника Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Антуан Грізманн

Антуан Грізманн

Мессі став першим в голосуванні, а Роналду зайняв лише третє місце. Цікаво, що португалець, заздалегідь дізнавшись про підсумки голосування, відмовився від ідеї відвідати церемонію.

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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Для Ліонеля це вже шостий "Золотий м'яч" у кар'єрі. За цим показником аргентинець тепер одноосібний лідер, тоді як у Кріштіану залишилося п'ять таких нагород. За підсумками минулого сезону Мессі отримав "Золоту бутсу", ставши найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів. 32-річний нападник так само став чемпіоном Іспанії.

Відзначимо, що воротар збірної України Андрій Лунін увійшов до топ-5 кращих гравців світу у віці до 21 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Золотий м'яч
Місце
Франція Париж
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
По названию статьи, я предположил, что "Золотой мяч" вручают дважды футболистам ВСУ...:)
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
За что Мокичу в прошлом году дали? Вообще непонятно!
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Он это ЗАСЛУЖИЛ!!!
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