Визначився суперник "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів

Бельгійський "Гент", обігравши з рахунком 2:1 віденський "Рапід", вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів, де зіграє з київським "Динамо".

Перші поєдинки відбудуться 22/23 вересня. Матчі у відповідь – 29/30 вересня.

"Гент" Бельгія – "Рапід" Відень Австрія 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 36 Дорш, 2:0 – 59, пенальті Яремчук, 2:1 – 90 Демір.

Гент – Руф, Арсланагіч, Нгаде-Нгаджуі, Нуріу Фортуна, Кастро-Монтес, Дорш (Оджіджа-Офое, 64), Кумс, Овусу, Чакветадзе (Безус, 60), Депуатр, Яремчук (Кляйндінст, 89).

Рапід Відень – Штребінгер, Граймль, Хофманн, Улльманн, Стойкович, Любічіч, Мурга, Петрович (Граховац, 86), Фунтас, Кара (Китагава, 86), Араз (Демір, 73).

Попередження: Хофманн (5), Араз (22), Фунтас (85), Демір (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

Пізніше Мірча Луческу оцінив гру київської команди.

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