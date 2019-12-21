Визначився переможець клубного чемпіонату світу з футболу

Англійський "Ліверпуль" у додатковий час обіграв бразильський "Фламенго" в фіналі клубного чемпіонату світу з футболу.

Поєдинок пройшов на "Міжнародному стадіоні Халіфа" в Досі (Катар) і завершився з рахунком 1:0.

Ліверпуль - Фламенго

У першому таймі "Фламенго" несподівано дав справжній бій "Ліверпулю". Бразильці повністю контролювали гру, працюючи першим номером і створюючи момент за моментом.

"Червоні" явно були неготові до такого повороту, і були змушені більшу частину першої 45-хвилинки провести в обороні. Було помітно, що англійці давно не стикалися з таким сильним суперником, який не тільки компактно захищався, а й хвацько атакував.

Ліверпуль - Фламенго

У другому таймі "Ліверпуль" грав бадьоріше і мав кілька забійних моментів, але підвела реалізація. У кінцівці основного часу бразильці помітно підсіли, відверто тягнучи час.

У додатковий час "Ліверпуль" різко підвищив темп і очікувано розкрив оборону "Фламенго". У бразильців абсолютно не було сил чинити опір, і вони на 8-й хвилині першого екстратайму пропустили вирішальний гол. Мане влетів справа в штрафну і викотив м'яч на хід Фірміно, який обіграв на замаху воротаря і точно відправив м'яч у сітку.

"Ліверпуль" Англія – "Фламенго" Бразилія 1:0

Гол: 1:0 – 99 Фірміно.

Ліверпуль – Аліссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Мілнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах, Фірміно (Ориги, 105).

Фламенго – Дієго Алвес, Рафінья, Філіпе Луїс, Марі, Родріго Кайо, де Арраскаета (Вітіну, 77), Жерсон (Лінкольн, 102), Евертон Рібейро (Дієго, 82), Арао, Габріел Барбоза, Бруно Енріке.

Попередження: Мане (45), Салах (81), Вітіно (90), Фірміно (100), Мілнер (105), Дієго (112).

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Нагадаємо, що турнір був організований ФІФА між переможцями клубних турнірів кожної з 6 конфедерацій і чемпіоном приймаючої країни.

У змаганнях окрім "Ліверпуля" і "Фламенго" взяли участь "Аль-Садд", "Іанген", "Аль-Хілаль", "Есперанс" і "Монтеррей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому мадридський "Реал" втретє поспіль став кращою командою світу. У фінальному матчі клубного першості планети "вершкові" без проблем розібралися з еміратським "Аль-Айном" 4:1.

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