Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Баварія - Челсі.
В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 зіграють італійська "Аталанта", французький ПСЖ, німецький "РБ Лейпциг", іспанський "Атлетіко", англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон", мюнхенська "Баварія" і каталонська "Барселона".
Всі матчі через пандемію коронавiрусу пройдуть на нейтральних полях в Португалії. Початок всіх поєдинків о 22:00.
12 серпня
"Аталанта" – ПСЖ
13 серпня
РБ "Лейпциг" – "Атлетіко
14 серпня
"Барселона" – "Баварія
15 серпня
"Манчестер Сіті" – "Ліон"
Півфінали заплановані на 18/19 серпня. Фінал пройде 23 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє і український "Шахтар". Суперником "гірників" буде швейцарський "Базель". Донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".
Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців.