Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 зіграють італійська "Аталанта", французький ПСЖ, німецький "РБ Лейпциг", іспанський "Атлетіко", англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон", мюнхенська "Баварія" і каталонська "Барселона".

Всі матчі через пандемію коронавiрусу пройдуть на нейтральних полях в Португалії. Початок всіх поєдинків о 22:00.

12 серпня

"Аталанта" – ПСЖ

13 серпня

РБ "Лейпциг" – "Атлетіко

14 серпня

"Барселона" – "Баварія

15 серпня

"Манчестер Сіті" – "Ліон"

Півфінали заплановані на 18/19 серпня. Фінал пройде 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє і український "Шахтар". Суперником "гірників" буде швейцарський "Базель". Донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців.