Віцепрезидент ФФУ відвідав вечірку "Русскоє Рождєство" з Лепсом

Віцепрезидент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) і глава Федерації футболу Донецької області Максим Єфімов був помічений на вечірці "Русскоє Рождєство".

Урочистий захід, під час якої виступав російський співак Григорій Лепс, пройшов 7 січня у Куршевелі - гірськолижному курорті у французьких Альпах.

Максим Єфімов з дружиною Ганною і двома дітьми. Старша дочка нардепа Ізабелла вчиться в Великобританії. facebook.com/ Михайло Єфімов

"Вечірка називалася "Русскоє Рождєство" і організовувалася для багатих росіян, які тут катаються на лижах і тусуються. Цей столик в ресторані забронювали завчасно, але інші гості їм весь час цікавилися. Російські бізнесмени і олігархи хотіли сидіти там, ближче до Лепсу, підспівувати, але організатори відповідали, що бронь на нього не знімають", - цитує strana.ua одного з гостей.

Як виявилося, це місце забронював віцепрезидент УАФ Максим Єфімов зі своєю компанією.

"Місце за найпершим столиком під сценою коштувало близько 10 000 доларів. У вартість входив такий собі мінімум по їжі, але це висока кухня, безумовно, і крапля алкоголю. За все інше треба було доплачувати. Але яке ж російське Різдво без млинців з чорною ікрою? Звичайно, і млинці були, і танці під Лепса", - підсумував очевидець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету національних збірних Мирон Маркевич отримує в місяць 729 905 грн. Зарплата решти еліти ФФУ вимірюється шестизначними цифрами.

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