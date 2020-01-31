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31 січня • оновлено в 15:09
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Вистачило двох тижнів: Лунін став найкращим в Іспанії

1.8т
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В результаті голосування український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін був названий найкращим гравцем команди у січні. Це досягнення підкорилося йому всього за два тижні.

Астурійський клуб оголосив переможця в цій номінації у себе в Twitter.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Варто відзначити, що Лунін перейшов до складу "Ов'єдо" 15 січня після невдалої оренди у "Вальядоліді". Незважаючи на помилку в першому поєдинку за команду проти "Альмерії", український голкіпер зумів показати високий рівень майстерності у двох наступних матчах. Клуб українця веде активну боротьбу за виживання, опустившись у зону вильоту за підсумками нічиєї в останньому турі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер мадридського "Реала", якому належить Андрій Лунін, Зінедін Зідан заявив, що пильно спостерігає за виступами футболістів, що знаходяться в оренді.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Ов'єдо
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