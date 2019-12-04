Вище Росії: визначилися потенційні суперники збірної України з футболу в Лізі націй

Збірна України з футболу потрапила в третій кошик Ліги націй сезону 2020/2021 і під час жеребкування отримає по одному супернику з першої, другої і четвертої корзини.

Збірна Росії потрапила в першу корзину, але дивізіоном нижче.

Посів учасників Ліги А

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Посів учасників Ліги В

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Посів учасників Ліги С

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург.

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Посів учасників Ліги D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

В дивізіонах A, B і С учасники будуть розділені на чотири групи по чотири команди. Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали і фінал). Країну, яка буде приймати цей турнір, виберуть із фіналістів. Збірні, які посядуть останні місця в своїх квартетах, перейдуть у дивізіон В.

Команди, що зайняли перші місця в групах дивізіонів В, С і D, піднімуться відповідно в дивізіони А, В і С. Збірні, які посядуть останні місця в дивізіоні В, перейдуть у дивізіон С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть у дивізіон D. У дивізіоні D команди будуть розділені на дві групи (чотири і три збірні).

Церемонія жеребкування відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року. Перший тур запланований на 3 вересня.

Нагадаємо, збірна України з футболу виграла групу Ліги націй і вийшла в елітний дивізіон турніру. Команда Андрія Шевченка випередила Чехію і Словаччину.

Переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019 стала збірна Португалії, яка розбила в фіналі команду Нідерландів (1:0).

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