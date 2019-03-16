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Винник прогнувся перед ФФУ через збірну: реакція фанаток

2.4тЧитати матеріал російською

Відомий український співак Олег Винник переніс свій концерт, який мав відбутися у Львові на стадіоні "Арена Львів" 1 червня, на 24 серпня.

Артист задовольнив прохання Федерації футболу України щодо перенесення заходу в зв'язку з проведенням на арені матчу відбору на Євро-2020 збірної України проти Сербії 7 червня.

Олег Винник

Олег Винник

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

"Друзі, на прохання Федерації футболу України ми змушені перенести концерт, який мав відбутися 1 червня на стадіоні "Арена Львів". Зустрінемося у Львові 24 серпня і разом відсвяткуємо День незалежності України", - звернувся до прихильниць Винник на своїй офіційній сторінці в Facebook .

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Фанаток не засмутило перенесення події. Підписниці Винника все ще з нетерпінням чекають концерту улюбленого співака у Львові.

Винник прогнувся перед ФФУ через збірну: реакція фанаток

Винник прогнувся перед ФФУ через збірну: реакція фанаток

Винник прогнувся перед ФФУ через збірну: реакція фанаток

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі складом на перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Український фахівець прийняв офіційне рішення по захиснику Ярославу Ракицькому, який в січні 2019 року підписав контракт з російським "Зенітом".

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Тема
Євро-2020
Особа
Олег Винник
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболуАрена Львів
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Обоз дебилы, что за название статьи? Умный человек принял умное решение!!! Это вы прогибаетесь под всякую мразь, типа Тимошенко!
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