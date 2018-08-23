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Винні "Динамо" та "Реал": 5 перепон "Зорі" на шляху до Ліги Європи

1.4тЧитати новину російською

Щоб втретє поспіль зіграти в групі ЛЄ, "Зорі" потрібно пройти німецький "Лейпциг". Після чуда з "Брагою" у виконанні луганчан все здається можливим, хоча в цей раз реалії та суперник куди жорсткіше. Все вказує на те, що зараз дива не буде.

OBOZREVATEL продовжує вірити в мужність та самовіддачу команди Юрія Вернидуба, але знаходить у луганчан ряд вад, які можуть обірвати їх шлях до єврокубків.

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Знаки питання на воротарської позиції

Дуже невчасно, в період кваліфікації єврокубків, "Зоря" потрапила у воротарську "перезмінку". Так, продаж Андрія Луніна в "Реал" мав багато плюсів, але в грі це поки виливається тільки в мінуси.

У міжсезоння луганчани встигли знайти двох непоганих воротарів, яких в майбутньому можна вивести на новий рівень і навіть продати. Але це в майбутньому. Зараз же на позиції "№1" одні знаки питання - хто саме буде першим голкіпером "Зорі" в цьому сезоні та коли на останньому рубежі знову з'явиться надійність?

Луїс Феліпе (в падінні)

Спочатку здавалося, що місце в основі довірять досить досвідченому та прогресуючогму Заурі Махарадзе, але Юрій Вернидуб вирішив здивувати та довірився в матчах Ліги Європи Луїсу Феліпе. Здавалося, 20-річний бразильський (!) воротар - не зовсім те, що зараз потрібно "Зорі". Але Феліпе не провалився. Однак в той же час в його діях занадто багато невпевненності та помарок, і вистачить одої з них, щоб втратити путівку в Лігу Європи.

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Наш прогноз. Знаючи Вернидуба, він напевно продовжить розпочате, незважаючи на всі побоювання, - в старті знову вийде Луїс Феліпе (якщо буде в порядку фізично та психологічно).

Занадто глибока і дещо абстрактна оборона

Ні, не можна сказати, що "Зоря" не вміє оборонятися і добувати результат за допомогою захисту. Але оборона команди Вернидуба останнім часом має свою специфіку - центральні захисники (та й вся лінія в цілому) грають дуже глибоко і в деяких ситуаціях діють досить абстрактно.

"Брага" дуже добре продемонструвала цей недуг "Зорі". Два з трьох голів португальці забили після прострілів з флангу в у вільні зони, коли центрбеки луганчан застрягли в полупозіціі або занадто близько притиснулися до воріт. В атаках, коли суперник доходить до лицевої лінії та прострілює вище 11-метрової позначки, для "Зорі" настає смерть.

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Наш прогноз. Звичайно, тут питання також багато в чому і до "опорників", які повинні допомагати захисникам закривати вільні зони на лінії. Але в дуелі з "Лейпцигом" просто грамотно зіграти позиційно мало - важливо встежити за активними зміщеннями флангових гравців в центр і підключеннями флангових захисників. Втім, впевнені, мінімум один гол після прострілу з флангу та плутанини в центрі "Зоря" точно пропустить.

Традиційно важкий початок сезону

До цього "Зоря" вже фактично привчила уболівальників в останні роки - старт сезону у луганчан зім'ятий. І все б нічого (досить звичне явище для багатьох команд), особливо в останні два роки - луганчани відразу виходили в Лігу Європи, а в чемпіонаті України надолужували потім. Але зараз, коли треба проходити відбір ЛЕ, це тягне команду на дно.

Тут немає конкретної провини Вернидуба, гравців або менеджменту "Зорі" - це комплекс причин, що створює неминучі обставини для команди. Луганчани щоліта втрачають важливих гравців, важко знаходять їм заміну та входять в сезон не найкращим чином. Але такий тип буття не сумісний з проходом в єврокубки через кваліфікацію (якщо, звичайно, не підвищити командний рівень запрошенням низки висококласних дорогих гравців).

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Наш прогноз. "Лейпциг" сильніший за "Зорю" за складом, але у луганчан було б куди більше шансів, грай вони з німцями в жовтні-листопаді або в квітні-травні. Але на дворі серпень, і команда Вернидуба багато в чому завдяки характеру та гольовому чуттю Караваєва пройшла "Брагу". Про системну гру "Зорі"таі її результати говорити поки не доводиться.

Відсутність "диспетчера" центру поля типу Андрієвського

В цілому у "Зорі" зараз все досить добре в центрі поля - є відмінні хавбеки "box to box" Гордієнко та Харатін, індивідуально сильний Сілас, набираючий обороти Леднєв. Але все це більше індивідуальності, в чиїх перевагах немає функцій "диригента".

Таким в минулому сезоні у "Зорі" був Андрієвський, який відмінно контролював центр поля та віддавав масу гострих передач. Тепер же Андрієвського забрало "Динамо", а у Вернидуба поки не знайшлося такого ж сполучного гравця, здатного "робити різницю" в центрі поля і вести позиційну гру.

Наш прогноз. Гордієнко в "Зорі" вже фактично ветеран, але взяти подібні функції на себе не може через іншу манеру гри. Тому Вернидубу залишається зміщувати акцент в атаках на інші речі та сподіватися в атаках на індивідуальну майстерність Сіласа, Рафаеля Ратау та Караваєва.

Олександр Караваєв (ліворуч)

Психологічний бар'єр плей-офф

"Зоря" вже кілька років є однією з кращих команд УПЛ і фактично її третьою силою. Але разом з цим луганчан переслідує психологічний "пунктик" - невдачі в плей-офф ЛЄ.

Власне, таких невдач було всього дві - досить мало, щоб говорити про злий рок або проблеми психології. Проте, осад залишився, згадуючи самі перипетії тих поразок. У 2014-му "Зоря" браво пройшла "Лячі" і "Мольде", і була близька до проходу "Фейєноорда". Але на останніх хвилинах Руслан Малиновський поблизу штрафного втратив м'яч, і луганчани пропустили вирішальний гол. А роком пізніше команда Вернидуба була не слабкіше "Легії", але вдома несподівано програла 0:1 (а в гостях вже не змогла зачепитися за результат).

Після того над "Зорею" крутиться невеликий тиск, коли справа доходить до плей-офф ЛЄ. Вболівальники (та й в самому клубі) розуміють - в групі Ліги Європи луганчани будуть або напряму, або ніяк. Проходити останню стадію кваліфікації "Зоря" на даний момент у багатьох аспектах не готова.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Ліга Європи
Особи
Юрій ВернидубАндрiй ЛунiнОлександр КараваєвРуслан Малиновський
Об'єкти
ФК ЗоряФК БрагаФК Динамо КиївРеал Мадрид
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