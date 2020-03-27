Вигнав суддю з поля: у віці 103 років помер легендарний футбольний тренер

У Мексиці в 103-річному віці помер легендарний футбольний тренер, екснаставник національної збірної країни Ігнасіо Трельєс.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною смерті фахівця став серцевий напад.

Ігнасіо Трельєс (праворуч)

Трельес є рекордсменом за кількістю матчів у якості головного тренера збірної Мексики – 106 ігор. Він, зокрема, очолював збірну на чемпіонатах світу 1962-го і 1966 років.

Тренер сім разів вигравав титул чемпіона Мексики, завоювавши його з чотирма різними колективами. Керуючи різними клубами, він провів на тренерському містку в цілому 1083 матчі.

HASTA PRONTO ...



Ha fallecido una de las más grandes leyenda del futbol mexicano. A los 103 años ha partido don Nacho Trelles.



Dejó una enorme huella como DT en Cruz Azul. Dirigió al Tri en copas del mundo.



QEPD 🙏 https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/Abcs9IDbcy - DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 25, 2020

Крім видатних досягнень, Ігнасіо Трельєс увійшов в історію своїми неординарними вчинками. Журналісти зібрали про нього чимало байок. Анекдотичний випадок стався в одному з матчів: арбітр вилучив Трельєса за емоційну поведінку, той не підкорився і залишився в технічній зоні. Тоді розгніваний суддя підійшов до наставника і сказав: "Або ви підете з поля, або піду я". І отримав відповідь: "Ну і йди, мені й тут комфортно". Арбітр закінчив зустріч і пішов у роздягальню.

Це був далеко не єдиний смішний інцидент за участю Трельєса. Після однієї з червоних карток до нього відразу підбігли кілька журналістів для експрес-коментаря, на що Трельєс запропонував провести пресконференцію прямо на лаві запасних під час гри. Іншим разом він просто позичив у клубного фотографа камеру, щоб керувати командою під виглядом фоторепортера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 87 років помер знаменитий тренер Мішель Ідальго, з яким збірна Франції ставала чемпіоном Європи-1984.

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