"Вигнаний" з турецького клубу легіонер "Динамо" назвав справжню причину розриву угоди

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес спростував інформацію про те, що його вигнали з турецького "Анкарагюджю" за бійку з капітаном команди Анте Кулушичем.

"Практично вся преса Люксембургу написала, що "Анкарагюджю" мене вигнав. Але це брехня. І більше я не хочу з цим миритися, тому вирішив висловитися в зв'язку з цією історією. Що стосується ситуації, яка мала місце на тренуванні, то це був лише типовий для тренувань конфлікт, таке трапляється часто. Але все було подано інакше", – цитує слова Родрігеса видання Динамо Київ від Шурика.

Він також розповів, що "Анкарагюджю" заплатив "Динамо" тільки половину суми за його оренду.

"При цьому, щоб ви розуміли, "Анкарагюджю" виплатив "Динамо" лише 50% вартості моєї оренди (загальна вартість оренди Родрігеса становила 600 тисяч євро, – Ред.). Однак, у результаті, ми з турецьким клубом розлучилися мирно. Я не прагну якось змінити ставлення до себе, а просто хочу, щоб всі знали правду, і те, як створюють брехню", – підсумував Родрігес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в недавньому матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря" Родрігес відзначився шедевральним голом, що допомогло "Динамо" перемогти з рахунком 3:1.

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