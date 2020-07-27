Усунутий від футболу президент клубу Першої ліги спровокував бійку після матчу

Усунутий від футболу президент клубу Першої ліги (на фото по центру) спровокував бійку після матчу.

Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, якого довічно усунули від футболу через побиття арбітра Юрія Іванова після матчу його команди в Першій лізі, потрапив у новий скандал.

У межах 26-го туру чемпіонату "Агробізнес" обіграв "Волинь" (3:0), що викликало невдоволення в уболівальників луцького клубу, які вирішили обговорити цю невдачу з гравцями своєї команди після закінчення поєдинку. Одному з фанатів найбільше не сподобалося, що "Волинь" програла колективу з села.

Собуцький, який у цей час проходив повз, не зміг стриматися, почувши образи на адресу Волочиська, і назвав уболівальника "селом". Це спровокувало людей, які приїхали підтримати луцьку команду, в результаті чого вони почали перелазити через паркан, намагаючись розібратися з президентом "Агробізнесу", але він швидко пішов із місця подій, а фанати вступили в бійку з представниками служби безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після матчу Першої ліги України між "Агробізнесом" і "Минаєм" арбітра Юрія Іванова побили в суддівській кімнаті.

У своєму рапорті потерпілий звинуватив у рукоприкладстві Собуцького, який заявив, що він, навпаки, не давав розлюченим фанатам пробратися до Іванова.

Пізніше Союз ветеранів АТО Волочиська звернувся до Української асоціації футболу (УАФ), написавши, що арбітра кілька разів ударив один із побратимів організації.

Незважаючи на це, КДК УАФ ухвалив рішення довічно усунути президента "Агробізнесу" від футболу і оштрафувати його команду.