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2 березня • оновлено в 11:26
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Відомий журналіст обурився суддівством у матчі "Динамо"

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Заступник головного редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов залишився незадоволений рівнем суддівства в матчі 20-го туру УПЛ між "Дніпром-1" і київським "Динамо".

"Цей матч – наочне підтвердження того, чому я проти жінок у футболі. Тричі VAR виправляв грубі помилки судді. Я взагалі не уявляю, як в епізоді з пенальті можна було побачити симуляцію у Русина", – написав Шахов в Telegram-каналі " Шах і Шах ".

Катерина Монзуль

Катерина Монзуль

Укрінформ

Нагадаємо, що "Дніпро-1" переміг столичний клуб з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Владислава Супряги, який належить "Динамо", але виступає за дніпрян на правах оренди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" також зазнав сенсаційної поразки в поєдинку 20-го туру української Прем'єр-ліги, програвши у виїзному матчі проти полтавської "Ворскли".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Катерина Монзуль
Місце
Україна Дніпро
Тег
ФК Динамо Київ
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Серега Вий
Серега Вий
Ошибки делают все.Главное их признать и вовремя исправить.VAR им в помощь.Отличное судейство.Монзуль лучшая.Хотя, раньше,я тоже был против баб в футболе.И я признал свою ошибку
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