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2 квітня • оновлено в 12:57
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Відомий італійський клуб провів переговори по українцю Малиновському

2.3т
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"Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" з приводу трансферу півзахисника збірної України Руслана Малиновського.

Як повідомляє видання Goal, нові власники команди з Флоренції мають намір повернути їй колишню славу, і український футболіст є однією з головних цілей керівництва. Вперше переговори між "Аталантою" і "Фіорентиною" пройшли в січні та продовжаться в наступне трансферне вікно. За Малиновського клуб із Бергамо вимагає не менше 25 мільйонів євро.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Відзначимо, що минулого літа наш співвітчизник перебрався до Італії з "Генка". Бельгійська команда отримала за нього 13,7 мільйони євро. У нинішньому сезоні він взяв участь у 22 матчах "Аталанти" в Серії А, але частіше виходив з лави запасних. На його рахунку чотири голи й одна результативна передача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки своїй успішній грі Руслан Малиновський увійшов у десятку найкращих атакувальних півзахисників італійського чемпіонату.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Трансфери Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК Генк ФК Аталанта ФК Фіорентина
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