Відома тенісистка зізналася, що вболіває за український клуб

27-я ракетка світу Леся Цуренко заявила, що в головному футбольному протистоянні нашої країни між "Динамо" і "Шахтарем" завжди вболіває за киян.

Українська тенісистка вважає дивним підтримувати іншу команду, так як є уродженкою столиці України.

"У цьому багаторічному і принциповому протистоянні я точно за "Динамо". Дивно було б не радіти за команду свого міста", - розповіла Цуренко в інтерв'ю офіційному сайту столичного клубу.

ФК Шахтар

Українська тенісистка зізналася, що дуже хоче потрапити на поєдинок віце-чемпіона України.

"Одна з моїх мрій - потрапити на домашній матч "Динамо". Поки не вдається через графік турнірів і підготовки до них. Але спробую прийти на гру навесні, коли буде тепліше", - пообіцяла Цуренко.

Леся Цуренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко поділилася своєю думкою щодо конфлікту на сході нашої країни. Наша спортсменка висловила надію, що незабаром ця ситуація вирішитися.