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Відома тенісистка зізналася, що вболіває за український клуб

5.7тЧитати матеріал російською

27-я ракетка світу Леся Цуренко заявила, що в головному футбольному протистоянні нашої країни між "Динамо" і "Шахтарем" завжди вболіває за киян.

Українська тенісистка вважає дивним підтримувати іншу команду, так як є уродженкою столиці України.

"У цьому багаторічному і принциповому протистоянні я точно за "Динамо". Дивно було б не радіти за команду свого міста", - розповіла Цуренко в інтерв'ю офіційному сайту столичного клубу.

Відома тенісистка зізналася, що вболіває за український клуб

ФК Шахтар

Новини
Українець "Динамо" може змінити громадянство

Українська тенісистка зізналася, що дуже хоче потрапити на поєдинок віце-чемпіона України.

"Одна з моїх мрій - потрапити на домашній матч "Динамо". Поки не вдається через графік турнірів і підготовки до них. Але спробую прийти на гру навесні, коли буде тепліше", - пообіцяла Цуренко.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко поділилася своєю думкою щодо конфлікту на сході нашої країни. Наша спортсменка висловила надію, що незабаром ця ситуація вирішитися.

Особа
Леся Цуренко
Тег
ФК Динамо Київ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
так вроде мужик на фотке )))))))))))))
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Пономарьов Руслан
Пономарьов Руслан
Каждый болеет за тот клуб за который хочет. Я за Туринский Ювентус. К примеру!
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