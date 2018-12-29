Відома тенісистка зізналася, що вболіває за український клуб

27-я ракетка світу Леся Цуренко заявила, що в головному футбольному протистоянні нашої країни між "Динамо" і "Шахтарем" завжди вболіває за киян.
Українська тенісистка вважає дивним підтримувати іншу команду, так як є уродженкою столиці України.
"У цьому багаторічному і принциповому протистоянні я точно за "Динамо". Дивно було б не радіти за команду свого міста", - розповіла Цуренко в інтерв'ю офіційному сайту столичного клубу.
ФК Шахтар
Українська тенісистка зізналася, що дуже хоче потрапити на поєдинок віце-чемпіона України.
"Одна з моїх мрій - потрапити на домашній матч "Динамо". Поки не вдається через графік турнірів і підготовки до них. Але спробую прийти на гру навесні, коли буде тепліше", - пообіцяла Цуренко.
Леся Цуренко
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко поділилася своєю думкою щодо конфлікту на сході нашої країни. Наша спортсменка висловила надію, що незабаром ця ситуація вирішитися.