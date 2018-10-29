Відмовився підтримати воїнів АТО: екс-гравець збірної України дав пояснення

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" та одеського "Чорноморця", а нині гравець "Олімпіка" Олексій Гай назвав провокацією акцію на підтримку воїнів АТО під час одного з матчів у грудні 2014 року. Хавбек, який на той час захищав кольори "моряків", відмовився тоді вдягати футболку з написом "Слава українській армії".

"Я вважаю, що це була провокація. За три хвилини до виходу на поле нам сказали вийти в цих футболках. Ми заходимо в роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано на підтримку геїв? Чому я повинен це вдягати? Це ще й було незаконно — такі питання треба узгоджувати з ФФУ. Є правило ФІФА: немає бути ніяких гасел про насильство над людиною та вбивства. А там було написано "АТО". А в АТО відбувається вбивство людей. Це вже "ні". Частина моїх думок втілилася в дії. І я не вдягнув футболку", — розповів Гай у інтерв'ю Tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід до клубу Олексія Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша - сепар".