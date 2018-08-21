Відмовився брати участь: російський "Зеніт" влип у гучний скандал у Лізі Європи

Поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому пітерський "Зеніт" здійснив вражаючий камбек, обігравши мінське "Динамо" 8:1 після поразки на виїзді 0:4, з великою часткою ймовірності носив договірний характер.

За даними Telegram-каналу "ЭкСпорт", сербський лідер білоруської команди Урош Ніколіч, який оформив дубль в грі в Мінську, навідріз відмовився брати участь у виставі. Крім того, автори каналу звернули увагу на відсутність будь-якої реакції з боку президента Білорусі Олександра Лукашенка, який після першого матч відверто знущався над футболістами "Зеніту".

"ЭкСпорт" стверджує, що питання з організацією договірного матчу вирішувалося на рівні керівництва "Газпрому", який є спонсором пітерського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Зеніту" Артем Дзюба розлютив білорусів висловлюванням про так звані братні народи після перемоги над "Динамо".