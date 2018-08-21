МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Відмовився брати участь: російський "Зеніт" влип у гучний скандал у Лізі Європи

10.7тЧитати новину російською

Поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому пітерський "Зеніт" здійснив вражаючий камбек, обігравши мінське "Динамо" 8:1 після поразки на виїзді 0:4, з великою часткою ймовірності носив договірний характер.

За даними Telegram-каналу "ЭкСпорт", сербський лідер білоруської команди Урош Ніколіч, який оформив дубль в грі в Мінську, навідріз відмовився брати участь у виставі. Крім того, автори каналу звернули увагу на відсутність будь-якої реакції з боку президента Білорусі Олександра Лукашенка, який після першого матч відверто знущався над футболістами "Зеніту".

Новини
Російські фанати відзначились безглуздою витівкою під час матчу: опубліковано відео

"ЭкСпорт" стверджує, що питання з організацією договірного матчу вирішувалося на рівні керівництва "Газпрому", який є спонсором пітерського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Зеніту" Артем Дзюба розлютив білорусів висловлюванням про так звані братні народи після перемоги над "Динамо".

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Об'єкти
ФК ЗенітФК Динамо Мінськ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
11
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не даром белорусский тренер упомянул, что у "Зенита" есть Газпром. Возможно, решение принималось на уровне Газпрома и Лукашенко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги