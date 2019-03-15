Відмовилися: "Манчестер Сіті" прийняв рішення щодо Зінченка

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" відмовився від ідеї продажу українця Олександра Зінченка, а навпаки має намір запропонувати йому новий покращений контракт.

Наставник "городян" Пеп Гвардіола неймовірно вражений грою нашого співвітчизника в нинішньому сезоні. Футболіст збірної України, граючи на незвичній позиції лівого захисника, зумів домогтися фантастичного прогресу, ставши за останні місяці повноправним гравцем основного складу "Сіті", повідомляє видання The Sun.

Олександр Зінченко святкує перемогу "Сіті"

Саме цей факт переконав босів англійського клубу запропонувати Олександру продовжити діючий контракт на вигідніших умовах. Прийшовши в команду влітку 2016 року, українець підписав п'ятирічну угоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко відзначився гольовою передачею в матчі Ліги чемпіонів, у якому "Манчестер Сіті" знищив "Шальке" Євгена Коноплянки – 7:0.

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