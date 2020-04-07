Відео дня: як "Динамо" влаштувало перестрілку з "Баварією" у півфіналі Ліги чемпіонів

7 квітня 1999 року київське "Динамо" провело один з найяскравіших матчів у своїй історії.
У столиці України на НСК "Олімпійський" підопічні тоді Валерія Лобановського зіграли перший матч півфіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією".
Українська команда, в якій тоді сяяли Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Головко, Валентин Белькевич, Андрій Гусін та багато інших просто катком пройшлася по іменитому опоненту на початку гри і до 15-й хвилині повело в рахунку завдяки голу Шевченка.
Шевченко забиває у ворота "Баварії"
ФК "Динамо" Київ
На 43-й хвилині нинішній наставник збірної України зробив дубль. Однак перед самим свистком на перерву Олександр Шовковський пропустив безглуздий гол зі штрафного метрів з 40 від Міхаеля Тарната.
На початку другої половини Віталій Косовський знову оформив перевагу "Динамо" в два м'ячі. Він же міг зробити рахунок 4:1, проте в результаті німцям вдалося неймовірним чином піти від поразки.
Вашій увазі відеоогляд грандіозної гри на НСК "Олімпійський".
У матчі-відповіді в Мюнхені кияни прикро програли 1:0 і не зуміли вперше в своїй історії пробитися до фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру.
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