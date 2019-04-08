Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу: результати

Донецький "Шахтар" зустрінеться з СК "Дніпро-1" на півфінальній стадії Кубка України з футболу.
Це стало відомо після процедури жеребкування, яка в понеділок, 8 квітня, відбулася в столичному Будинку футболу.
🏆 # Шахтар зіграє з СК "Дніпро-1" в півфіналі Кубка України! Матч відбудеться на виїзді. Базовий день – 17 квітня. ----- 🏆 #Shakhtar will play against SK Dnipro-1 in the Ukrainian Cup semis! The game will take place away. The base date of the match is April 17th ----- 🏆 # Шахтар гратіме Із / з СК "Дніпро-1" у півфіналі Кубка України! Матч состоится на віїзді. Базовий день – 17 квітня.
"Гірники", які напередодні вибили з турніру свого найпринциповішого суперника – київське "Динамо", боротьбу за путівку у фінал поведуть на полі дніпровського клубу.
Іншу півфінальну пару склали "Інгулець", який представляє смт Петрове Кіровоградської області, та луганська "Зоря". Представник Прем'єр-ліги так само змушений буде відправитися на виїзд.
У півфіналі Кубка України "Зоря" зіграє з "Інгульцем" Став відомий суперник луганської "Зорі" на стадії 1/2 фіналу Кубка України. За підсумками жеребкування, яке відбулося сьогодні в Києві в "Будинку футболу", луганська "Зоря" на виїзді зустрінеться з клубом першої ліги ФК "Інгулець". Іншій півфінальній парою стали "Дніпро-1" - "Шахтар". Дата півфінальних зустрічей – 17-е квітня. # football # zorya # zoryaluhansk
Базова дата проведення матчів 1/2 фіналу національного Кубка – 17 квітня. Фінал заплановано в Запоріжжі на 15 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо" завершився гучним скандалом з головним тренером киян Олександром Хацкевичем.
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