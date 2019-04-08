Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу: результати

Донецький "Шахтар" зустрінеться з СК "Дніпро-1" на півфінальній стадії Кубка України з футболу.

Це стало відомо після процедури жеребкування, яка в понеділок, 8 квітня, відбулася в столичному Будинку футболу.

"Гірники", які напередодні вибили з турніру свого найпринциповішого суперника – київське "Динамо", боротьбу за путівку у фінал поведуть на полі дніпровського клубу.

Іншу півфінальну пару склали "Інгулець", який представляє смт Петрове Кіровоградської області, та луганська "Зоря". Представник Прем'єр-ліги так само змушений буде відправитися на виїзд.

Базова дата проведення матчів 1/2 фіналу національного Кубка – 17 квітня. Фінал заплановано в Запоріжжі на 15 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо" завершився гучним скандалом з головним тренером киян Олександром Хацкевичем.

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