Відбулися перші чвертьфінали Ліги чемпіонів: результати 9 квітня

Двома матчами в Лондоні і Ліверпулі в Європі стартували чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. "Тоттенхем" на останніх хвилинах здобув перемогу над "Манчестер Сіті" (1:0), а "Ліверпуль" впевнено обіграв "Порту" (2:0).

Підопічні Юргена Клоппа з перших хвилин повністю домінували на полі і на 5-й хвилині відкрили рахунок в матчі.

Мане віддав флангову передачу в штрафну на Фірміно, той віддав далі на вільного Кейта, де 24-річний хавбек збірної Гвінеї з рикошетом пробив точно в дев'ятку - 1:0.

"Червоні" володіли абсолютною перевагою, 25 хвилин практично не віддаючи м'яч супернику, втіливши територіальну перевагу в гольову.

Хендерсон шикарно розрізав оборону пасом на Александера-Арнолда, а потім той асистував Фірміно, який з кількох метрів переправив м'яч в рамку - 2:0.

"Ліверпуль" - "Порто" УЄФА

"Ліверпуль" - "Порто" УЄФА

"Ліверпуль" - "Порто" УЄФА

"Ліверпуль" - "Порто" УЄФА

Португальці, побудувавши свою гру на контратаках, ніяк не могли налагодити швидкий перехід від оборони до захисту. Гості виглядали безпорадно, не створивши, практично, до перерви жодного моменту.

Після перерви гострота в матчі майже зникла. "Порту" як і раніше виглядав абсолютно недієздатним в атаці, а "Ліверпуль" сконцентрувався на захисті, граючи на утримання рахунку.

"Ліверпуль" Англія – "Порту" Португалія 2:0

Голи: 1:0 – 5 Кейта, 2:0 – 26 Фірміно.

Ліверпуль – Аліссон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Хендерсон, Мілнер, Кейта, Фабіньо, Мане (орігамі, 73), Салах, Фірміно (Старрідж, 82).

Порту – Касільяс, Феліпе, Теллес, Максі Перейра (Фернандо, 77), Едер Мілітао, Олівер Торрес (Бруну Кошта, 73), Данилу Перейра, Марега, Отава, Корона, Соарес (Браімі, 62).

Попередження: Соарес (17), Феліпе (61).

У Лондоні "Манчестер Сіті" виглядав в дебюті набагато цікавіше і повинен був забивати вже на 11-й хвилині, коли після перегляду відеоповтору Бьорн Куйперс поставив пенальті. Але потужний удар Агуеро розгадав Льоріс, відбивши м'яч у куті воріт.

Після цього ситуація змінилася. "Тоттенхем" перехопив ініціативу і створив кілька небезпечних моментів.

На 58-й хвилині травму отримав лідер господарів Харрі Кейн. Знекровлена команда змiстила акцент гри на захист.

Ближче до кінцівці обидві команди збавили оберти, але за 10 хвилин до кінця лондонці змогли вирвати перемогу.

Сон прийняв м'яч майже у воротарському, ледь не випустивши його за лицьову. Прибрав під себе, розвернувся і пробив Едерсона. Після допомоги VAR арбітр зарахував гол - 1:0.

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" УЄФА

"Тоттенхем" Англія – "Манчестер Сіті" Англія 1:0

Гол: 1:0 – 78 Сон Хин Мін.

Тоттенхем – Льоріс, Алдервейрелд, Роуз, Тріпп'єр, Вертонген, Еріксен, Уінкс (Ваньяма, 81), Аллі (Льоренте, 87), Сіссоко, Кейн (Лукас Моура, 58), Сон Хин Мін.

Манчестер Сіті – Едерсон, Лапорт, Отаменді, Уокер, Делфі, Сільва (де Брюйне, 89), Фернандіньо, Марез (Сані, 89), Гюндоган, Стерлінг, Агуеро (Габріел Жезус, 71).

Попередження: Роуз (12), Лапорт (28), Марез (59).

Нагадаємо, що в середу, 10 квітня, відбудуться чвертьфінали "Аякс" - "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" - "Барселона". Стало відомо, де в Україні дивитися трансляцію з Англії.

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