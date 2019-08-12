"Вичерпається": Луческу вколов "Динамо", згадавши про Ракицького

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу після всеукраїнського дербі "Динамо" - "Шахтар" розповів про новачків гірників і заодно скористався шансом вколоти їх вічного суперника.

"З усіх новачків відзначив би Соломона. Він чудовий, висока якість. Йому потрібен деякий час. Два-три роки, щоб стати таким же, як Вілліан, Тейшейра, Дуглас Коста і інші вихідці з нашої команди", - сказав Луческу, якого цитує Youtube-канал ФК "Шахтар".

"Пам'ятаю, як сам ризикував, даючи шанс молодим, і бачу те ж зараз. Ще не дуже добре знаю Тете, Маркоса Антоніо, Сіпріано, Додо - вони тут близько року. Але іноді варто йти на ризик, дозволяти їм виступати, тим самим виховуючи їх. Якщо цього не робити, команда вичерпається, потрібно оновлювати склад. Ми бачимо, як важко "Динамо" зберегти рівень п'ятирічної давності. Це зовсім непросто", - додав румунський тренер, відомий своїм особливим ставленням до столичного гранду.

Наостанок Мірчу Луческу попросили прокоментувати гру захисника збірної України і "Шахтаря" Миколи Матвієнка.

"Ми з ним виступали, коли йому було 19, в Італії, коли перемогли "Аталанту ". Дуже хороший виконавець, але в центрі уваги переважно Ісмаїлі. Думаю, варто було давати хлопцеві більше ігрової практики. Однак Микола футболіст національної збірної, вийшов і сьогодні - йому потрібно частіше грати, щоб постійно підтримувати форму. Пам'ятаю, починав він, як і Ракицький, з лівого флангу. Я перемістив його в центр захисту. У майбутньому він стане одним з кращих", - зазначив Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Динамо" після матчу українського Класіко принизив двох футболістів "Шахтаря".

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