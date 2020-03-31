"Ви ідіоти!" Лідер збірної України вилаявся через коронавірус і розповів про смерті в Італії

Лідер збірної України Руслан Малиновський жорстко звернувся до тих, хто знелажливо ставиться до пандемії коронавірусу і не вірить у серйозність проблеми.
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Футболіст італійської "Аталанти" відверто назвав таких людей ідіотами і заявив, що інформація про ситуацію в Італії, яка публікується в ЗМІ, відповідає дійсності.
Instagram Руслана Малиновського
"В Італії дві медсестри наклали на себе руки. Складно бачити стільки смертей. Все, що пишуть про Італію в інтернеті, – правда. Ті, хто думають, що коронавірус це жарт, ви ідіоти! Іншим раджу дивитися передачі про море, тому що занадто багато негативу навколо", – сказав Малиновський під час прямого ефіру в Instagram, інформує "Телеграф".
Нагадаємо, в Італії число заражених коронавірусом склало вже понад 100 тисяч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між іспанською "Валенсією" та італійською "Аталантою" назвали причиною спалаху коронавірусу в Європі.
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