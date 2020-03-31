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31 березня • оновлено в 10:47
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"Ви ідіоти!" Лідер збірної України вилаявся через коронавірус і розповів про смерті в Італії

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Лідер збірної України Руслан Малиновський жорстко звернувся до тих, хто знелажливо ставиться до пандемії коронавірусу і не вірить у серйозність проблеми.

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Футболіст італійської "Аталанти" відверто назвав таких людей ідіотами і заявив, що інформація про ситуацію в Італії, яка публікується в ЗМІ, відповідає дійсності.

"Ви ідіоти!" Лідер збірної України вилаявся через коронавірус

Instagram Руслана Малиновського

"В Італії дві медсестри наклали на себе руки. Складно бачити стільки смертей. Все, що пишуть про Італію в інтернеті, – правда. Ті, хто думають, що коронавірус це жарт, ви ідіоти! Іншим раджу дивитися передачі про море, тому що занадто багато негативу навколо", – сказав Малиновський під час прямого ефіру в Instagram, інформує "Телеграф".

Нагадаємо, в Італії число заражених коронавірусом склало вже понад 100 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між іспанською "Валенсією" та італійською "Аталантою" назвали причиною спалаху коронавірусу в Європі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Руслан Малиновський
Теги
Збірна України з футболу ФК Аталанта
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