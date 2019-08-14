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"Ви брехло": реакція соцмереж на виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів

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Вболівальники київського "Динамо" емоційно відреагували на виліт команди з Ліги чемпіонів.

Команда Олександра Хацкевича за сумою двох матчів поступилася бельгійському "Брюгге" (0:1, 3:3). Після гри на НСК "Олімпійський", у якій глядачі побачили шість голів, два з яких у компенсований час, два вилучення, і автогол, фани "біло-синіх" зажадали відставки білоруського фахівця.

На сторінці СпортОбозу у соціальній мережі Facebook вони також нагадали капітану команду Віктора Циганкову обіцянку шанувальникам "Динамо" напередодні поєдинку.

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"Динамо" — "Брюгге": відео голів

Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

"Ви брехло": реакція соцмереж на виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів

"Ви брехло": реакція соцмереж на виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів

"Ви брехло": реакція соцмереж на виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів

"Циганков: "Ви побачите іншу команду"! Ось що я Вам, Вікторе, скажу: Ви брехло!", "Купівля чудила Родрігеса взагалі не зрозуміла. З легіонерів один Вербич грає", "Не футбол, а жалюгідне видовище", "Таке враження, що вони тільки вчора зібралися, ніхто нікого не бачить, ходять пішки, віддав пас і закрився", "Центр поля програли. Захист на другому поверсі повний нуль. Одне радує – може, бульбаша попросять", "Білорус не тренер. Йому треба збирати картоплю. Це його робота", "Хацкевичу давно час у відставку!" – пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич взяв провину на себе за виліт команди з Ліги чемпіонів.

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Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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