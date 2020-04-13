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13 квітня • оновлено в 18:59
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"Величезні груди": німецький футболіст назвав фейковими російських дівчат

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Німецький нападник московського "Динамо" Максиміліан Філіп оригінально висловився про російських дівчат.

На думку футболіста, представниці прекрасної статі в Росії сильно захоплюються пластичними операціями, що позначається на їхньому сприйнятті чоловіками.

Максиміліан Філіп

Максиміліан Філіп

Sport24

"Російські дівчата милі, але для мене занадто фейкові. Ви знаєте, про що я. Бачиш ці надуті губи, величезні груди – окей, іноді вони виглядають красиво. Але таких дуже багато, а справжніх, з душею, мало", – розповів Філіп в інтерв'ю інтернет-сайту Sport24.

Відзначимо, що Філіп перейшов в "Динамо" з дортмундської "Боруссії" минулого літа за €20 млн. До цього 26-річний німець виступав на батьківщині за "Фрайбург".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футбольний коментатор Василь Уткін влаштував перепалку з пропагандистом Володимиром Соловйовим.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
Динамо Москва
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