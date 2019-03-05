Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України

Українські вболівальники схвалюють рішення Андрія Шевченка не включати футболіста "Зеніту" Ярослава Ракицького до складу збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

"Оскільки він ненавидить свою Батьківщину, він 100 відсотків не має права тут взагалі з'являтися", "Рак давно не кондишн. Тільки дурні цього не бачили. Тимощук мав мотивацію а він ні", "Шева красень! Має віру в молодих і правильно робить", — пишуть юзери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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