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Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України

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Українські вболівальники схвалюють рішення Андрія Шевченка не включати футболіста "Зеніту" Ярослава Ракицького до складу збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

"Оскільки він ненавидить свою Батьківщину, він 100 відсотків не має права тут взагалі з'являтися", "Рак давно не кондишн. Тільки дурні цього не бачили. Тимощук мав мотивацію а він ні", "Шева красень! Має віру в молодих і правильно робить", — пишуть юзери.

Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
футболіст Андрій ШевченкоЯрослав Ракицький
Тег
збірна України з футболу
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Прокопчук Андрій
Прокопчук Андрій
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Кихот Дон
Кихот Дон
рожа рака на хуй обконченный похожа. гнидная такая , в детстве лошара сопливая
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Явно что эти все долбленные юзеры, которых Обоз напридумывал, страдают шизой и маразмом. Ракицкий красавчик и молодец!!! А все кто против него воняют страдают ксенофобией и маразмом. Шева поплелся на поводу и взяточника Павелко
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Муркин Шура
Муркин Шура
Ivaniv Igor, шиза и маразм, в принципе друг с другом связана!) А вот ксенофобия и маразм, ну вот н как не могут "находиться" рядом!))) Ты уж определись!)
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