Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького в збірній України

Українські вболівальники схвалюють рішення Андрія Шевченка не включати футболіста "Зеніту" Ярослава Ракицького до складу збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.
"Оскільки він ненавидить свою Батьківщину, він 100 відсотків не має права тут взагалі з'являтися", "Рак давно не кондишн. Тільки дурні цього не бачили. Тимощук мав мотивацію а він ні", "Шева красень! Має віру в молодих і правильно робить", — пишуть юзери.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
За даними ЗМІ, сума трансферу становила 10 мільйонів євро, а ще два мільйони українці отримають як бонуси.
У "ДНР" висловили захоплення в зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст же залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Одразу після трансферу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисника перестануть викликати в національну збірну України.
Пізніше на сайті Федерації футболу України прізвище Ракицького зникло зі складу команди.
Ярослав висловив надію на те, що перехід у "Зеніт" не позначиться на його положенні в збірній Андрія Шевченка.
Український футболіст невдало дебютував за "Зеніт" у Лізі Європи. Його команда поступилася на виїзді "Фенербахче", а Ярослав отримав жовту картку вже на 5-ій хвилині матчу.
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