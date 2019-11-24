Вболівальники побили футболістів в чемпіонаті Росії

Фанати воронезького "Факела" вибігли на поле і влаштували бійку з гравцями після поразки команди в Футбольної національної ліги (ФНЛ) - другому за силою дивізіоні Росії.

Бійка проходила в матчі з "Нижнім Новгородом" під крики диктора на стадіоні: "Припиніть неподобство!".

Вболівальники воронезького клубу були незадоволені виступами команди: "Факел" йде на останньому місці в турнірній таблиці ФНЛ, в його активі 16 очок в 25 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турнір зі змішаних єдиноборств в російському Сочі завершився масовою бійкою.

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