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24 листопада • оновлено в 12:59
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Вболівальники побили футболістів в чемпіонаті Росії

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Фанати воронезького "Факела" вибігли на поле і влаштували бійку з гравцями після поразки команди в Футбольної національної ліги (ФНЛ) - другому за силою дивізіоні Росії.

Бійка проходила в матчі з "Нижнім Новгородом" під крики диктора на стадіоні: "Припиніть неподобство!".

Вболівальники воронезького клубу були незадоволені виступами команди: "Факел" йде на останньому місці в турнірній таблиці ФНЛ, в його активі 16 очок в 25 поєдинках.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Воронеж
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
В 1 лиге без мельдония...вот и результат..
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