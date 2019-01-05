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Вболівальники в Англії довели до сліз чемпіона світу

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Іспанський футболіст Сеск Фабрегас зіграв свій останній матч в лондонському "Челсі" проти "Ноттінгем Форест" в Кубку Англії. Вболівальники проводили чемпіона світу-2010 оваціями, змусивши футболіста розплакатися.

Наставник лондонського клубу Мауріціо Сарри довірив Сеску капітанську пов'язку в його останньому матчі. На 84-й хвилині іспанець був замінений. Фанати стоячи аплодували футболістові, який віддав чотири роки своєї кар'єри "Челсі".

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У зимове трансферне вікно Фабрегас стане гравцем "Монако".

В "Челсі" іспанський футболіст ставав кращим асистентом чемпіонату Англії в сезоні 2014/15. Крім того, Сеск встановив унікальне досягнення, ставши першим гравцем в АПЛ, який протягом шести сезонів віддавав більше десяти гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-гравець "Дніпра" Валерій Лучкевич повернувся в Україну з бельгійського "Стандарту". Футболіст підписав орендну угоду до кінця сезону з одним з лідерів УПЛ.

Особа
Сеск Фабрегас
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК ЧелсіФК Монако
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