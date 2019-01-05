Вболівальники в Англії довели до сліз чемпіона світу

Іспанський футболіст Сеск Фабрегас зіграв свій останній матч в лондонському "Челсі" проти "Ноттінгем Форест" в Кубку Англії. Вболівальники проводили чемпіона світу-2010 оваціями, змусивши футболіста розплакатися.

Наставник лондонського клубу Мауріціо Сарри довірив Сеску капітанську пов'язку в його останньому матчі. На 84-й хвилині іспанець був замінений. Фанати стоячи аплодували футболістові, який віддав чотири роки своєї кар'єри "Челсі".

A emoção de Fabregas na hora da despedida 💙 pic.twitter.com/UgcMDbyFE7 - Tiago Teixeira (@dominio_tactico) 5 січня 2019 р

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У зимове трансферне вікно Фабрегас стане гравцем "Монако".

В "Челсі" іспанський футболіст ставав кращим асистентом чемпіонату Англії в сезоні 2014/15. Крім того, Сеск встановив унікальне досягнення, ставши першим гравцем в АПЛ, який протягом шести сезонів віддавав більше десяти гольових передач.

Cesc Fàbregas bids farewell 👏 pic.twitter.com/c5wJyvYuSF - ESPN FC (@ESPNFC) 5 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-гравець "Дніпра" Валерій Лучкевич повернувся в Україну з бельгійського "Стандарту". Футболіст підписав орендну угоду до кінця сезону з одним з лідерів УПЛ.