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"VAR не доїхала": чемпіонат Росії з футболу розпочався з ганьби

8.2т Читати матеріал російською

Чемпіонат Росії з футболу сезону-2019/20 почався зі скандалу. У грі 1-го туру футболіст "Локомотива" Олексій Міранчук забив гол зі штрафного у ворота "Рубіна", який зарахували помилково.

За новими футбольними правилами, що вступили в силу з 25 червня, гравцям команди, яка б'є штрафний, забороняється заважати суперникам, хто стоять в "стінці" і підходити до них ближче ніж на один метр.

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Гол прокоментував заступник головного редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов: "Мені цікаво: в Росію не тільки система VAR не доїхала, а й новина про зміни в правилах? Гравці атакуючої команди тепер не мають права перебувати до стінки ближче, ніж на один метр. А тут? Гол "Локомотива". Зарахований".

"VAR не доїхала": чемпіонат Росії з футболу розпочався з ганьби

Також про гол висловився в твіттері відомий російський коментатор Василь Уткін: "Мда. Гол Міранчука, який прямо заборонено новими правилами в частині постановки стінки. Суддя рівня Вілкова не вивчив до сезону уроки. Це ганебно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, затверджені нові правила футболу.

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Росія Москва
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