В українській групі відбору Євро-2020 виник новий скандал: що трапилося

Федерація футболу Литви (ФФЛ) має намір подати протест на результат матчу відбору Євро-2020 з командою Люксембурга, який відбувся в п'ятницю, 7 червня.

Зустріч завершилася нічиєю 1:1, але, на думку литовської сторони, футболіст Жерсон Родрігес не мав права виступати в складі їхнього суперника. Як пише портал lrytas.lt, представники ФФЛ звернуться до УЄФА і ФІФА з вимогою зарахувати Люксембургу технічну поразку.

Жерсон Родрігес (в червоному) lrytas.lt

"Ймовірність того, що УЄФА задовольнить протест, невелика, але поки вона є, потрібно нею скористатися", – заявив генеральний секретар ФФЛ Едгарас Станкявічюс.

Зазначимо, що збірна Литви, маючи в активі лише одне очко, посідає останнє місце в групі В, впевнене лідерство в якій утримує Україна.

Раніше федерації Португалії та Люксембургу подавали протест на участь у складі нашої команди Жуніора Мораеса. УЄФА відхилив претензії суперників українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти збірної Люксембургу відмовлялися вилітати до Львова на матч із Україною, який пройде 10 червня.

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