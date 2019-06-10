В українській групі відбору Євро-2020 виник новий скандал: що трапилося

Федерація футболу Литви (ФФЛ) має намір подати протест на результат матчу відбору Євро-2020 з командою Люксембурга, який відбувся в п'ятницю, 7 червня.
Зустріч завершилася нічиєю 1:1, але, на думку литовської сторони, футболіст Жерсон Родрігес не мав права виступати в складі їхнього суперника. Як пише портал lrytas.lt, представники ФФЛ звернуться до УЄФА і ФІФА з вимогою зарахувати Люксембургу технічну поразку.
Жерсон Родрігес (в червоному)
lrytas.lt
"Ймовірність того, що УЄФА задовольнить протест, невелика, але поки вона є, потрібно нею скористатися", – заявив генеральний секретар ФФЛ Едгарас Станкявічюс.
Зазначимо, що збірна Литви, маючи в активі лише одне очко, посідає останнє місце в групі В, впевнене лідерство в якій утримує Україна.
Раніше федерації Португалії та Люксембургу подавали протест на участь у складі нашої команди Жуніора Мораеса. УЄФА відхилив претензії суперників українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти збірної Люксембургу відмовлялися вилітати до Львова на матч із Україною, який пройде 10 червня.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".