В Україні починається новий сезон міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

Бразильський футболіст Неймар готується до повернення після травми і до коронації двох нових світових чемпіонів свого щорічного авторського турніру Red Bull Neymar Jr's Five.

Кваліфікації найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з футболу в форматі 5х5 знову стартували, і команди з усього світу починають свій шлях від локальних відборів до Фіналу, який відбудеться в липні в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранді, Бразилія. Як завжди, подарунком для переможців стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і його товаришів по команді.

У минулому році більше 125 000 гравців взяли участь в турнірі Red Bull Neymar Jr's Five. Серед них - понад 2000 учасників українських відборів. А в цьому році в Україні пройде ще більше кваліфікацій!

Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройдуть

з 6 квітня по 9 червня в дев'яти містах: Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Харкові, Львові та Києві.

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться в Національному фіналі, який визначить кращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Правила залишаються без змін. Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, хлопці і дівчата, віком від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат той же - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Мета-максимум: ПЕРЕГРАТИ ВСІХ!

Старт кваліфікацій 6 квітня здійснює Запоріжжя! Щоб дізнатися про українські відбіркових турнірах і правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт і реєструйте вашу команду!

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