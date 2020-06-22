В УАФ назвали місце проведення матчу "Шахтар" – "Вольфсбург"

Віцепрезидент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Юрій Запісоцький заявив, що поточний план передбачає проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" в Україні.

"За планом, який є на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно бути. А чвертьфінали і півфінали вже пройдуть в один етап із регламентом додаткового часу і післяматчевих пенальті в країні, яка вже визначена – Німеччина. Там є ряд стадіонів та міст, які прийматимуть міні-турнір у форматі "фіналу восьми"", – розповів Запісоцький в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення по дограванню Ліги Європи, назвавши дату рестарту і формат проведення вирішальних матчів.