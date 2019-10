"В "Донбас Арену" влетів снаряд і вибухнув": Степаненко - про трагедію в серці Донецьку

Український півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко згадав початок війни на Донбасі і свої емоції в той момент.

"Я відразу ж підійшов до головного тренера і сказав: "Містер, будь ласка, мені потрібно в Донецьк і вивезти свою сім'ю з міста, бо думаю, що це може бути війна". Один снаряд прилетів в "Донбас Арену" і вибухнув. Я дивився на це і не міг зрозуміти. Це серце Донецька, цього не може бути. "Шахтар" грає в ЛЧ. Ми виграли багато трофеїв в Україні. Все це завдяки президенту клубу ", – заявив Степаненко.

"The dream [...] is to return home to Donetsk."



