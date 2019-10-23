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23 жовтня • оновлено в 20:54
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"В "Донбас Арену" влетів снаряд і вибухнув": Степаненко - про трагедію в серці Донецьку

4.7т Читати матеріал російською

Український півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко згадав початок війни на Донбасі і свої емоції в той момент.

"Я відразу ж підійшов до головного тренера і сказав: "Містер, будь ласка, мені потрібно в Донецьк і вивезти свою сім'ю з міста, бо думаю, що це може бути війна". Один снаряд прилетів в "Донбас Арену" і вибухнув. Я дивився на це і не міг зрозуміти. Це серце Донецька, цього не може бути. "Шахтар" грає в ЛЧ. Ми виграли багато трофеїв в Україні. Все це завдяки президенту клубу ", – заявив Степаненко.

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"Без Донбасу, без Донецька, без "Донбас Арени"..." Срна розповів про мрію Ахметова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року житель окупованого Донецька зняв відеоблог про стан знаменитого стадіону після 5 років війни з Росією.

Відзначимо, що в лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

Раніше в мережі показали, що відбувається в Донецьку з "Кальміус Ареною"

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Особа
Тарас Степаненко
Місце
Україна
Тег
Донбас Арена
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Putin Serjio
Putin Serjio
И кто же стрелял? Как-то скромно обоз умолчал
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Putin Serjio, ЦЭПУТИН! :-)
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Борисс Робот
Борисс Робот
Putin Serjio, понятное дело ватники...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А это ополченцы сами себя обстреливали...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пигин Макс, те которые в неуловимом мусоровозе ездили...???
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