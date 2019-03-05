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В "ДНР" влаштували істерику через рішення Шевченка щодо Ракицького

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"Глава футбольного союзу" так званої донецької народної республіки Ігор Петров різко розкритикував рішення Андрія Шевченка не включати до складу Ярослава Ракицького.

"Він же провідний футболіст команди. Ракицького не взяли через перехід до "Зеніту"? Так. В Україні після переходу зчинився галас, і у пресі почався тиск, щоб прибрати його зі збірної. Мовляв, зрадник", — цитує Петрова "Радянський спорт".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Радянський спорт

На думку Петрова, наставник української національної команди Андрій Шевченко взяв би захисника до збірної, якби громадськість в країні не відреагувала так різко на перехід Ракицького з "Шахтаря" до російського клубу.

"Вважаю, що політика не повинна втручатися ні у спорт, ні у культуру. Навпаки, вони повинні об'єднувати людей, а не служити яблуком розбрату. Зараз іде хвиля політизації всіх питань. Політика втручається в усі публічні питання. Але ми, чесно кажучи, цьому не здивовані", — додав Петров.

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Вболівальники відреагували на рішення Шевченка щодо Ракицького у збірній України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ярослав Ракицький
Тег
збірна України з футболу
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Хай забирають його в днр.
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Slivka Pishti
Slivka Pishti
Нехай придурок грає за данбасян.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Как Игорь Петров объяснит не желание Ракицкого петь гимн страны , которую он представляет ? Так вот такие "не политики" не нужны в сборной . Как в советское время говорили : " сегодня носит Адидас , а завтра Родину продаст " .
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