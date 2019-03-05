В "ДНР" влаштували істерику через рішення Шевченка щодо Ракицького

"Глава футбольного союзу" так званої донецької народної республіки Ігор Петров різко розкритикував рішення Андрія Шевченка не включати до складу Ярослава Ракицького.

"Він же провідний футболіст команди. Ракицького не взяли через перехід до "Зеніту"? Так. В Україні після переходу зчинився галас, і у пресі почався тиск, щоб прибрати його зі збірної. Мовляв, зрадник", — цитує Петрова "Радянський спорт".

Ярослав Ракицький Радянський спорт

На думку Петрова, наставник української національної команди Андрій Шевченко взяв би захисника до збірної, якби громадськість в країні не відреагувала так різко на перехід Ракицького з "Шахтаря" до російського клубу.

"Вважаю, що політика не повинна втручатися ні у спорт, ні у культуру. Навпаки, вони повинні об'єднувати людей, а не служити яблуком розбрату. Зараз іде хвиля політизації всіх питань. Політика втручається в усі публічні питання. Але ми, чесно кажучи, цьому не здивовані", — додав Петров.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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