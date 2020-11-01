В "Динамо" спалах коронавiрусу: інфіковані 5 футболістів, – журналіст

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у себе в Telegram-каналі повідомив про спалах коронавiрусу в "Динамо".

Позитивні тести на COVID-19 здали півзахисники Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Міккель Дуелунд і Тудор Белуце, а також захисник Олександр Караваєв.

Крім того, інфіковані асистент головного тренера Мірчі Луческу – Еміль Карас і лікарі команди. У більшості хвороба протікає безсимптомно.

У зв'язку з кадровим дефіцитом в першу команду переведений захисник Костянтин Вівчаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян в Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в клубі.

Відзначимо, що раніше коронавірусом заразилися воротар "Динамо" Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко. Пізніше "Динамо" підтвердило інформацію щодо інфікування Дениса Бойка.