В "Динамо" обурилися через розголошення інформації щодо допінгу Бесєдіна

Київське "Динамо" висловило невдоволення діями координатора допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максима Бецко, який розповів про деталі справи Артема Бесєдіна ЗМІ.

Як повідомляє офіційний сайт команди, чиновник порушив положення пункту 22.05 антидопінгового регламенту УЄФА. Згідно з правилами, жодна національна футбольна асоціація не має права розголошувати інформацію про хід справи до офіційної заяви УЄФА, яка публікується не раніше 20 днів з дати винесення остаточного вироку по справі.

Артем Бесєдін dynamo.kiev.ua

Кияни відзначають, що в разі визнання футболіста невинним, організація може розкрити деталі розслідування лише після отримання дозволу від самого гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Бецков поділився інформацією про те, який препарат був виявлений в пробі Артема Бесєдіна і яким чином він потрапив до нього в організм. Пізніше футболіст вперше прокоментував ситуацію з допінговим скандалом.

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