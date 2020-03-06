Головна Новини
6 березня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

В "Динамо" обурилися через розголошення інформації щодо допінгу Бесєдіна

1.3т
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" висловило невдоволення діями координатора допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максима Бецко, який розповів про деталі справи Артема Бесєдіна ЗМІ.

Як повідомляє офіційний сайт команди, чиновник порушив положення пункту 22.05 антидопінгового регламенту УЄФА. Згідно з правилами, жодна національна футбольна асоціація не має права розголошувати інформацію про хід справи до офіційної заяви УЄФА, яка публікується не раніше 20 днів з дати винесення остаточного вироку по справі.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

dynamo.kiev.ua

Кияни відзначають, що в разі визнання футболіста невинним, організація може розкрити деталі розслідування лише після отримання дозволу від самого гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Бецков поділився інформацією про те, який препарат був виявлений в пробі Артема Бесєдіна і яким чином він потрапив до нього в організм. Пізніше футболіст вперше прокоментував ситуацію з допінговим скандалом.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Победа Германии
6.0 Сделать ставку
Победа Германии
2.55 Сделать ставку
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Атлетико
VS
Севилья
Обе забьют
2.26 Сделать ставку
Барселона
VS
Реал Сосьедад
Обе забьют
1.65 Сделать ставку
Хетафе
VS
Сельта
Сельта не забьет
2.00 Сделать ставку