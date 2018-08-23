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Уже в новій збірній: відомий воротар відмовився від громадянства України

2.4тЧитати новину російською

Відомий український голкіпер Дмитро Непогодов вирішив відмовитися від громадянства країни на користь Казахстану. Уродженець Києва, який виступав за французький "Олімпік", донецький "Металург" і полтавську "Ворсклу", вже отримав виклик до національної команди на найближчий матч в Лізі націй.

Непогодов з 2017-го року виступає за казахський "Тобол" і своєю грою звернув на себе увагу з боку тренерського штабу збірної. У поточному сезоні Дмитро відіграв за свій клуб 19 матчів, з яких вісім відстояв "на нуль", пише SportArena. Цікаво, що в збірній Казахстану воротар стане вже другим натуралізований українцем після захисника Сергія Малого - уродженець Луганська прийняв громадянство Казахстану в 2014 році.

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Місце
Казахстан
Об'єкти
ФК Металург ДонецькФК Ворскла
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