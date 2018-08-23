Уже в новій збірній: відомий воротар відмовився від громадянства України

Відомий український голкіпер Дмитро Непогодов вирішив відмовитися від громадянства країни на користь Казахстану. Уродженець Києва, який виступав за французький "Олімпік", донецький "Металург" і полтавську "Ворсклу", вже отримав виклик до національної команди на найближчий матч в Лізі націй.

Непогодов з 2017-го року виступає за казахський "Тобол" і своєю грою звернув на себе увагу з боку тренерського штабу збірної. У поточному сезоні Дмитро відіграв за свій клуб 19 матчів, з яких вісім відстояв "на нуль", пише SportArena. Цікаво, що в збірній Казахстану воротар стане вже другим натуралізований українцем після захисника Сергія Малого - уродженець Луганська прийняв громадянство Казахстану в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України Євген Хачеріді розвіяв чутки про зміну громадянства.