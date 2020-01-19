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19 січня • оновлено в 19:57
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УПЛ збирається змінити правила чемпіонату України

2.5т
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Українська Прем'єр-ліга запланувала скасувати плей-офф за право виступати в єврокубках вже в сезоні 2019/20.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко хоче, щоб поточний сезон УПЛ закінчився якомога раніше. Причина – почати підготовку національної команди до фінальної стадії Євро-2020, повідомляє tribuna.com.

Шевченко з цього приводу звернувся до Української асоціації футболу, а УАФ, в свою чергу, зробила запит в Прем'єр-лігу. В результаті клубам чемпіонату України надійшли листи від УПЛ з опитуванням щодо скасування плей-офф за місця в єврокубках. Але невідомо, кому саме належить така ідея.

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Як повідомляв О, збірна України з футболу проведе один з товариських матчів перед стартом чемпіонату Європи 2020 року проти команди Кіпру 26 травня.

Поєдинок відбудеться в Україні. Місто, яке прийме цей матч, буде названий пізніше.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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