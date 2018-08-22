"Упевнений на 100%": Кріштіану Роналду сказав, ким буде його син

Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду впевнений, що його син стане футболістом.

"Він дуже конкурентоспроможний, як і я в юності, і він не любить програвати. Він стане таким же, як я, впевнений на 100%. Сподіваюся, що зі своїм досвідом і мотивацією зможу навчити його деяких речей, але ви знаєте, що він стане тим, ким сам захоче. Я завжди буду підтримувати його, але хочу, щоб Кріштіану-молодший став футболістом", - заявив зоряний форвард в інтерв'ю Goal.

Роналду-старший відзначив сильні сторони спадкоємця.

"Я думаю, що у нього є драйв. Він у хорошій формі, швидкий, у нього є навички, він здатний пробити, але в підсумку він сам прийме рішення. Він ще молодий, не хочу тиснути на нього. Але моя мрія, щоб мій син став футболістом", - підсумував Крірі.

Нагадаємо, що в квітні минулого року юний футболіст поклав класний гол зі штрафного у стилі батька.