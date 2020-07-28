Ультрас "Динамо" влаштували протест проти призначення Луческу

Протест ультрас під стадіоном "Динамо" в Києві.

Ультрас київського "Динамо" влаштували акцію протесту біля стадіону "Динамо" ім. Лобановського, куди приїхав новий тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

Відео з-під столичної арени у себе в сторіз виклав журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук.

Румунський фахівець вирішив відвідати товариський матч "Динамо" U-19 і покласти квіти до пам'ятника Валерію Лобановському.

Фанати запалили фаєри і намагалися докричатися до Луческу, скандуючи непристойні фрази.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Через чотири дні після призначення з'явилася заява за підписом румунського тренера, в якому він відмовляється від роботи з київським клубом.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця заявив, що Містер продовжить роботу з "Динамо".

У березні минулого року Мірча обурився тим, що Валерій Лобановський зайняв 6-е місце в рейтингу найкращих тренерів клубів від France Football. У топ-10 Луческу зайняв 41-й рядок.