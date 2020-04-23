Україну можуть не пустити в Лігу чемпіонів: УЄФА прийняв офіційне рішення по новому сезону

Виконавчий комітет УЄФА у четвер, 23 квітня провів засідання в форматі відеоконференції, в якому взяв до розгляду два сценарії відновлення футбольного сезону, перерваного через коронавiрус.

Шахтар в Лізі чемпіонів ФК Шахтар

За першим сценарієм національні чемпіонати і єврокубки будуть проведені паралельно. Другий сценарій передбачає закінчення внутрішніх турнірів, а потім відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи в серпні.

Особливо наголошується, що УЄФА може відмовити в допуску або самостійно оцінити можливий допуск до єврокубків будь-якого клубу (в тому числі і з України), якщо чемпіонат не дограли без поважної причини, якщо процедура вибору була непрозорою, а також в разі, якщо буде існувати громадська думка, що клуб для участі був обраний несправедливо, повідомляє прес-служба Союзу.

Також УЄФА знову закликав ліги дограти перерваний сезон, щоб місця в єврокубках були розподілені природним чином.

Якщо чемпіонати не будуть дограні з поважних причин (заборона на проведення спортивних змагань в країні, непереборні економічні проблеми), то УЄФА вимагатиме вибрати клуби для участі в єврокубках на підставі спортивних досягнень в сезоні-2019/20.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що УЄФА готує так званий "план Б", згідно з яким визначати представництво команд в Лізі чемпіонів і Лізі Європи 2020/21 будуть за поточним клубним рейтингом УЄФА.

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