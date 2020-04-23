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23 квітня • оновлено в 19:42
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Україну можуть не пустити в Лігу чемпіонів: УЄФА прийняв офіційне рішення по новому сезону

3.4т
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Виконавчий комітет УЄФА у четвер, 23 квітня провів засідання в форматі відеоконференції, в якому взяв до розгляду два сценарії відновлення футбольного сезону, перерваного через коронавiрус.

Шахтар в Лізі чемпіонів

Шахтар в Лізі чемпіонів

ФК Шахтар

За першим сценарієм національні чемпіонати і єврокубки будуть проведені паралельно. Другий сценарій передбачає закінчення внутрішніх турнірів, а потім відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи в серпні.

Особливо наголошується, що УЄФА може відмовити в допуску або самостійно оцінити можливий допуск до єврокубків будь-якого клубу (в тому числі і з України), якщо чемпіонат не дограли без поважної причини, якщо процедура вибору була непрозорою, а також в разі, якщо буде існувати громадська думка, що клуб для участі був обраний несправедливо, повідомляє прес-служба Союзу.

Також УЄФА знову закликав ліги дограти перерваний сезон, щоб місця в єврокубках були розподілені природним чином.

Якщо чемпіонати не будуть дограні з поважних причин (заборона на проведення спортивних змагань в країні, непереборні економічні проблеми), то УЄФА вимагатиме вибрати клуби для участі в єврокубках на підставі спортивних досягнень в сезоні-2019/20.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що УЄФА готує так званий "план Б", згідно з яким визначати представництво команд в Лізі чемпіонів і Лізі Європи 2020/21 будуть за поточним клубним рейтингом УЄФА.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Какой идиот это писал?
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Снігурський Олександр
Снігурський Олександр
Предлагаю свой вариант названия, думаю, не более идиотский, чем в оригинале: "Испанию могут не пустить в Лигу чемпионов: УЕФА принял официальное решение по новому сезону". Возможны также вариант с Германией, Италией, Анлией и далее по списку. Там же написано - "любого клуба". Писаки!
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