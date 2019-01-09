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Український футболіст зробив героїчний вчинок в Іспанії

4.4тЧитати матеріал російською

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля зробив героїчний вчинок під час матчу його команди з "Гранадою".

На 22-й хвилині гри після зіткнення в суперником звалився на поле без свідомості нападник "Альбасете" Рей Манай. Український футболіст першим кинувся до товариша і допоміг йому прийти в себе, після чого футболіста відвезли для обстеження медики.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

На наступний день після матчу, коли Манай побачив своїх партнерів по команді, албанський форвард звернувся до Зозулі зі словами: "Ти врятував мене", повідомляє 5maseldescuento

Видання стверджує, що Зозуля і Манай мають дружні стосунки і постійно підтримують один одного на полі і в житті.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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