Український футболіст забив красивий гол і вивів команду у фінал Кубка Чехії

Ахмед Алібеков (на передньому плані) святкує гол у ворота "Сигма"

Український футболіст київського "Динамо" Ахмед Алібеков, який виступає за "Слован" з Лібереця на правах оренди, забив красивий гол і вивів свою команду у фінал Кубка Чехії.

У компенсований до першого тайму час "Слован" отримав право на перспективний штрафний недалеко від воріт "Сігми". До м'яча підійшов Алібеков і легко перекинув стінку, подвоївши перевагу своєї команди.

На початку другої половини суперники відіграли один м'яч, але "Словану" вдалося відстояти мінімальну перевагу в рахунку, а гол українця виявився переможним. На рахунку нашого співвітчизника два голи в розіграші Кубка Чехії 2019/20.

У вирішальному поєдинку, який запланований на 1 липня, команда Алібекова зіграє з празькою "Спартою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Ференцвароша" Олександр Зубков забив гол-красень і допоміг команді перемогти в чемпіонаті Угорщини.