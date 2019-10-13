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13 жовтня • оновлено в 20:52
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Український футболіст забив фантастичний гол через все поле

1.1т Читати матеріал російською

Захисник "Агробізнесу" Ігор Курило відзначився фантастичним ударом в 13-му турі чемпіонату України з футболу в Першій лізі проти "Миколаєва".

На 7-й хвилині господарі зробив невелике порушення правил за центральним колом. Курило побачив, що воротар вийшов вперед і потужним ударом зі штрафного послав м'яч точно у ворота. Шкіряна сфера пролетіла метрів 50 і точно залетіла за комірець голкіперу. Зустріч завершилася з рахунком 2: 0.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня Неймовірний гол був забитий в матчі 25-го туру чемпіонату Таїланду між командами "Нахон Ратчасіма" і "Бурірам Юнайтед". На передачу відгукнулися відразу двоє гравців, які взяли нестандартне рішення пробити по м'ячу "ножицями".

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